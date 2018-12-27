Тарута: Военное положение - это "черная метка" для инвесторов

Для иностранных инвесторов правовой режим военного положения в стране это форс-мажор с плохими экономическими последствиями, заявил лидер партии "Основа" Сергей Тарута, пишет Еспресо.TV.

"Инвестору в Китае или Германии ты не объяснишь, что военное положение это не страшно. Для них это форс-мажор. Это означает, что партнеры отказываются от обязанностей, которые были. Для них военное положение - "черная метка" для страны. Это будут очень плохие экономические последствия ", - сказал С.Тарута в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на канале Еспресо.TV в среду.

Он отметил, что больше всего на себе действие военного положения почувствовали бизнес и предприятия, которые сотрудничают с западными банками.

"Бизнес и предприниматели, которые сотрудничают с западными банками, ощутили на себе действие военного положения, и еще долго это будут ощущать в отношении инвестиций в Украину", - отметил политик.