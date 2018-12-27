Наливайченко: Необходимо сократить количество чиновников и депутатов на 30%

Лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко считает, что в Украине должно сократиться количество чиновников и депутатов на 30%, ведь большинство из них не выполняют своих прямых обязанностей.

"В Украине 350 тысяч чиновников. Такую огромную бюрократическую надстройку мы удерживаем, платя огромные налоги и непомерные платежи за коммуналку. В Верховной Раде больше 420 народных депутатов. Из них на работу ходит не более 80-90. В парламенте правят взятки за голосование и кулуарные заговоры. Да еще и кнопкодавят", - написал политик в Фейсбук.

"Считаю, что необходимо сократить количество чиновников и депутатов на 30%. И главное, изменить систему власти в стране! Власть должна служить людям и защищать граждан!", - добавил В.Наливайченко.