Ляшко на заводе в Ладане рассказал, как спасти экономику Украины

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко уверен, что создать 2 миллиона новых рабочих мест и привлечь 100 миллиардов долларов инвестиций в Украину - это вполне реально, если реализовать Промышленный пакет реформ, который предлагает политпартия.

"Когда то этот завод ("Пожмашина"- ИФ), растягивали на металлолом. А мы не дали коррупционерам украсть деньги из госбюджета и направили их на предприятие. Сегодня - это одна из самых успешных компаний в Украине. На примере этого конкретного предприятия мы показываем, что наш план работает. Наш Промышленный пакет реформ позволит создать 2 миллиона новых рабочих мест, чтобы вернуть людей с заработков, и привлечь 100 миллиардов долларов инвестиций в экономику, чтобы не торговать сырьем, а готовой продукцией, повысить зарплаты минимум втрое и восстановить научный потенциал страны. Наш Промышленный пакет реформ - это не просто проект, который завтра забудут. Это реальность, которую мы можем сделать. Так, как мы реанимировали Ладанский завод - мы реанимируем всю Украину!", - заявил О.Ляшко во время встречи с работниками Ладанского завода "Пожмашина" в Черниговской области, сообщает пресс-служба РПЛ.

Политик утверждает, что после внедрения Промышленного пакета реформ в ближайшие 5 лет Украина сможет погасить все кредиты и не набирать новых.

"В бюджете на следующий год заложено 430 миллиардов гривен на выплату и обслуживание внешних долгов. Эти средства должны пойти на украинских детей, украинские дороги, украинские школы и украинские больницы. Вместо этого, мы вынуждены отдавать эти деньги на погашение долгов, забирая их у каждого украинца. Изменение экономической политики, восстановление собственной экономики, внедрения нашего Промышленного пакета, поддержка машиностроения, науки, новых технологий позволит за 3-5 лет погасить все долги, не набирать новых и зарабатывать на себя. И это реально", - подчеркнул лидер РПЛ.

Кроме того, О.Ляшко уверен, что его план поможет решить еще одну болезненную проблему для Украины - трудовую миграцию, так как будет способствовать постоянному росту доходов людей.