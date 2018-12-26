Выборы в ОТГ показали реальный уровень поддержки инициатив президента – Березенко

Выборы в объединенных территориальных громадах (ОТГ), на которых представители БПП получили существенное преимущество, продемонстрировали реальный уровень поддержки инициативам президента, считает заместитель главы парламентской фракции БПП Сергей Березенко.

"Нас поддержали избиратели, на выборах 23 декабря из 77 глав ОТГ 52 места получили представители БПП и те, кого мы поддержали – это 30 члены партии и 22 –местные лидеры, которых поддержала наша партия", - сказал С.Березенко агентству "Интерфакс-Украина".

Парламентарий отметил, что на выборах глав ОТГ "Батькивщина" получила только пять мест.

"Разница в 10 раз, показывает, что уровень поддержки президентских инициатив достаточно высокий. У нас стабильно высокий уровень доверия к децентрализации. Мы перезагружаем власть на местах и получаем новых лидеров доверия на местах", - сказал он.

При этом, по словам С.Березенко, выборы в местные советы, где по итогам обработки 99,8% бюллетеней кандидаты от БПП получили 25,4%, а кандидаты от "Батькивщины" – 24,2%, могут свидетельствовать о реальной поддержке избирателями кандидатов на парламентских выборах.

"Наверное, это действительно генеральная репетиция перед выборами 2019 года, которая отражает реальное состояние. Наверное, так и есть, что главы ОТГ – это проекция президентских выборов, а выборы депутатов – проекция парламентских. В парламентских мы имеет примерно равный (с "Батькивщиной" - ИФ) уровень поддержки, а в президентских - в разы больший", - подчеркнул депутат.

Как сообщалось, первые местные выборы состоялись в воскресенье, 23 декабря, в 78 объединенных территориальных громадах (9 городских, 16 поселковых, 53 сельских) в 13 областях Украины.