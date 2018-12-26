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Выборы

17:39 26.12.2018

В "БПП" утверждают, что партия Порошенко побеждает на выборах в ОТГ

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В "БПП" утверждают, что партия Порошенко побеждает на выборах в ОТГ

По результатам подсчета 99,8% бюллетеней "Блок Петра Порошенко "Солидарность" получает больше представительных мандатов на выборах в ОТГ, утверждают в "БПП".

"Кандидаты, которые баллотировались от партии "Блок Петра Порошенко", члены партии и самовыдвиженцы, которых поддерживали партийные организации, возглавят 52 ОТГ. Больше всего голов ОТГ партия получила в Черкасской области - 20, а также в Волынской области - 8, Львовской области - 3 . В Киевской области все 4 общины возглавили кандидаты от БПП", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте партии в среду.

Отмечается, что кандидаты от "БПП "Солидарность", члены партии и самовыдвиженцы, которые шли при поддержке партийных организаций, получают 413 депутатских мандатов.

"Таким образом общее количество представительных мандатов, полученных кандидатами от БПП, членами партии и самовыдвиженцами, которые шли при поддержке партийных организаций, составляет 465, или 25,4% от общего количества. ВО "Батькивщина" получает 5 мандатов голов ОТГ, а также 438 депутатских мандатов, общее число мандатов выдвиженцев от "Батькивщины" - 443, или 24,2% от общего количества", - добавляют в партии.

Теги: #бпп #порошенко
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