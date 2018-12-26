И.Кива: Война закончится тогда, когда захотят политики, но сегодня она им удобна

Каждый из президентов Украины причастен к сегодняшней войне и она не будет закончена до тех пор, пока власть имущие этого не захотят, считает глава Социалистической партии Украины Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ.

"Я ненавижу и проклинаю тех политиков, которые привели мою страну к подобному состоянию, к войне. У каждого президента руки в крови. У первого - потому что отдал ядерный щит, развалил страну. Второй - потому что создал олигархат. Третий - потому что погрузил в коррупционные схемы. И каждый из них приблизил день войны, день потери территорий. Они все к этому причастны", - сказал он в интервью интернет-изданию Новости Украины - From-UA.

При этом он подчеркнул, что большинство политиков - бывшие однопартийцы.

"Вы же посмотрите, они все вышли с одних партий. Сейчас они друг друга поливают помоями, потом они целуются и обнимаются. Еще раз говорю: их всех связывают деньги, финансовые потоки", - отметил глава СПУ.

По его мнению, войну умышлено затягивают.

"Там просто-напросто используют людей для того, чтобы дальше грабить страну. Я как солдат своего народа эту войну закончу. Война заканчивается тогда, когда ты хочешь, чтобы война закончилась. Они придумали историю, где удобно закапывать людей в землю. Оправдали фактически легализацию уничтожения дееспособного населения", - заявил он.

Политик также заявил, что приводящиеся реформы убивают страну изнутри, уничтожают народ.

"Медицины нет, больницы мертвые. Сейчас начинают появляться частные клиники, но для того, чтобы в частной клинике получить обслуживание - это очень красиво и здорово, но для этого надо сразу продать свою почку, чтобы вылечить что-то другое", - сказал И.Кива.