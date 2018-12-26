Бойко: Военным положением президент хотел сорвать выборы, а обернулось все экономическими и моральными потерями для страны и людей

Единственной целью введения военного положения была попытка действующего президента сорвать президентские выборы, а обернулось все это экономическими и моральными потерями, заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко.

"Инвесторы отказывались от новых контрактов, серьезный удар был нанесен по туристической отрасли. Вместо того чтобы закончить конфликт, ввели военное положение. Вся эта военная риторика, все эти призывы в очередной раз создали в стране атмосферу хаоса и отсутствия управляемости", - сказал политик, , комментируя окончание военного положения в 10 областях Украины, сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы – За життя".

Парламентарий также акцентировал, что если будет попытка снова ввести военное положение, то это будет большая беда для страны.

"Потому что единственный шанс для страны удержаться и развиваться – это смена сегодняшней власти. И ее можно менять только путем выборов, никаких переворотов, потому что выборы – это эволюция. И после выборов в стране будет новая власть, которая принесет стране мир, обеспечит ее стабильное и нормальное развитие", - резюмировал Ю.Бойко.