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Выборы

15:33 26.12.2018

Кандидаты в президенты потратят более $20-30 млн на прозрачные выборы – эксперт

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Кандидаты в президенты потратят более $20-30 млн на прозрачные выборы – эксперт

Рейтинговые кандидаты в президенты готовы потратить более $20-30 млн, чтобы обеспечить прозрачность в день выборов, которые состоятся 31 марта 2019, заявляет советник юридической компании Dega Partners, адвокат Руслан Чернолуцкий.

"Более 500 тыс. человек будут привлечены к работе в избирательных комиссиях и 2 млн человек до официального наблюдения за проведением выборов и установлением результатов голосования. Более 50 тыс. человек и 10 тыс. мобильных групп быстрого реагирования будут контролировать и курсировать по улицам городов. Кроме этого, в целях защиты волеизъявления избирателей более 15 тыс. тренингов проведут штабы кандидатов для своих наблюдателей и членов комиссий", – сказал Р.Чернолуцкий, сообщает пресс-служба Dega Partners.

При этом, по его словам, по всей Украине уже развиты "агитационные пирамиды" по скупке голосов на президентских выборах.

"Ставки уже подросли – за один голос предлагают 1 тыс. грн. Причем сам расчет планируют делать через платежные системы, чтобы не рисковать", – говорит эксперт.

Также Р.Чернолуцкий считает, что уже есть распоряжение формировать реестры "мертвых душ" в общем количестве 4% от всех избирателей Украины. А это дополнительно – 1,5 млн голосов. Однако воспользоваться этим незаконным ресурсом сможет исключительно провластный кандидат, подчеркнул он.

Теги: #выборы
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