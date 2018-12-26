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Выборы

14:58 26.12.2018

Более 20% украинцев верят, что следующим президентом Украины станет Юлия Тимошенко

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Более 20% украинцев верят, что следующим президентом Украины станет Юлия Тимошенко

В Украине 21% граждан верят, что следующим президентом станет лидер "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, сообщил руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

"За последний год количество тех, кто убежден в ее победе, выросло вдвое. В победе П.Порошенко уверены 12,8%, что несколько меньше, чем в предыдущем году (15%). Победу В.Зеленского видят около 5%, Ю. Бойко - 3,5%, Ляшко - 2,2%, Гриценко - 2,1%. В положительный результат других верят менее 2% опрошенных", - рассказал А.Антипович во время пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" в среду, комментируя результаты опроса "Спецпроекта "Портреты регионов": итоги, сводные данные, сравнительный анализ между областями".

"Ю.Тимошенко по этому показателю лидирует во всех областях, за исключением Львовщины, где больше верят в победу на выборах П.Порошенко. В своих фаворитов уверены в основном сторонники Ю.Тимошенко (81%) и П.Порошенко (77%)" , - добавил А.Антипович.

Опрос был проведен в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 10 декабря 2018 среди граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех областях страны и в Киеве (за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым).

Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 40 тыс. Респондентов (по 1,6 тыс. Респондентов в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуре каждой области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины - не более 0,5%.

Теги: #рейтинг #тимошенко #украина #выборы #опросы2019
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