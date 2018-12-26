Порошенко гарантирует проведение президентских выборов 31 марта 2019г

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что гарантирует проведение голосования на выборах президента страны 31 марта 2019 года.

"Мы точно гарантируем, что выборы президента пройдут 31 марта 2019 года. Я об этом заявляю", - сказал П.Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду в Киеве.

При этом он подчеркнул, что, если бы не выборы, то была бы просьба к Верховной Раде продлить срок действия военного положения.

"Хотел бы подчеркнуть, что никуда не делась и российская угроза. И возможно, я буду с вами искренен: если бы не выборы, мы бы попросили Верховную Раду продолжить это военное положение", - добавил П.Порошенко.