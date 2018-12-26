Бойко готов говорить с представителями ОРДЛО для достижения мира на Донбассе

Народный депутат Украины (внефракционный), лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко заявляет о готовности вести прямые переговоры с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) для достижения мира на Донбассе.

"Мы предлагаем и будем после смены власти проводить прямые переговоры с конфликтующими сторонами под надежным посредничеством для выполнения достигнутых договоренностей и считаем, что другого пути нет. Нужен честный, открытый диалог с обществом. 70% наших граждан хотят окончания войны, (хотят) мира. Мы должны ответить на это желание", - сказал Ю.Бойко в эфире телеканала "112 Украина" в среду.