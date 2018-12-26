Выборы2019

Выборы

14:11 26.12.2018

Бойко готов говорить с представителями ОРДЛО для достижения мира на Донбассе

1 мин читать
Бойко готов говорить с представителями ОРДЛО для достижения мира на Донбассе

Народный депутат Украины (внефракционный), лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко заявляет о готовности вести прямые переговоры с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) для достижения мира на Донбассе.

"Мы предлагаем и будем после смены власти проводить прямые переговоры с конфликтующими сторонами под надежным посредничеством для выполнения достигнутых договоренностей и считаем, что другого пути нет. Нужен честный, открытый диалог с обществом. 70% наших граждан хотят окончания войны, (хотят) мира. Мы должны ответить на это желание", - сказал Ю.Бойко в эфире телеканала "112 Украина" в среду.

 

 

Теги: #оппозиционная_платформа #бойко #оппозиция #юрий_бойко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Бойко: Власть попытается продлить военное положение

Бойко: Первоочередные задачи на 2019 - пересмотр бюджета, увеличение социальных выплат и снижения тарифов на газ

Бойко: Решение парламента о церкви – это прямой путь к религиозному конфликту

"Оппозиционна платформа – За життя" заявляет, что будет бороться против переименования УПЦ (МП) и в Раде, и в судах

Рабинович: Очередной заем от МВФ - это лишь предвыборный ресурс, который власть выторговала для себя за счет населения

Бойко: Команда "Оппозиционной платформы - За життя" добилась возвращения льгот ветеранам Великой Отечественной войны

Тимошенко и Бойко лидируют в президентском рейтинге в Запорожской области – соцопрос

Бойко: Кредит МВФ – это не подарок, а результат провальной политики правительства

Бойко зарегистрировал законопроект, который уменьшит стоимость газа до 4 823 гривен за тысячу кубов

Бойко: Снижение тарифов на газ остается для нас первоочередным вопросом

ПОСЛЕДНЕЕ

Рейтинг: Тимошенко является лидером президентского рейтинга во всех областях Украины

Зеленский рассказал, как нужно договариваться, чтобы закончить войну на Донбассе

Зеленский рассказал, как Порошенко звал его к себе в партию

Украинцы назвали эффективными борцами с повышением тарифов на коммунальные услуги Ляшко и Тимошенко – опрос

Ярош: На месте власти я бы продолжил военное положение

Наливайченко: Украина должна адекватно отреагировать на санкционные действия Кремля и ввести новые ограничения

Кто попал под новые санкции России и как это повлияет на выборы - "Страна"

Зеленский: Партия "Слуга народа" идет в политику

Катеринчук объяснил, почему Гриценко нет в санкционном списке Кремля

Ляшко: С самого начала военное положение нужно было Порошенко для переноса президентских выборов или их срыва

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА