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12:54 26.12.2018

Зеленский рассказал, как Порошенко звал его к себе в партию

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Зеленский рассказал, как Порошенко звал его к себе в партию

Шоумен Владимир Зеленский рассказал, что действующий Президент Украины Петр Порошенко, после победы на президентских выборах 2014 года, предлагал ему стать депутатом и присоединится к команде главы государства.

"После победы, меня позвал к себе Президент. Он сказал мне: "Слушай, мы собираем лучших…", - они готовились тогда к парламентским выборам, - "пошли с нами в партию, депутатом. Это же твоя мечта – построить в Украине Голливуд, чтобы у нас было топовое телевидение…". Я ему говорю: "Если Вы мне даете такие полномочия - это большая ответственность, но я готов это сделать с условием... Вы мне даете полномочия, но когда я увижу, что я начинаю делать что-то – я подбираю качественные кадры и сам прибегу к Вам и попрошусь к Вам в партию". Он мне сказал: "Не, так не работает тема". И я пошел", - рассказал шоумен в интервью Дмитрию Гордону, которое обнародовали на YouTube-канале "В гостях у Гордона" во вторник вечером.

При этом В.Зеленский добавил, что разочарован в нынешней власти.

"У меня разочарование во всей власти, которая сегодня. И в нем (Порошенко – ИФ), в частности. Он гарант, он руководитель. Значит на него ударение самое большое", - сказал артист.

По его словам, сейчас он не видит ничего хорошего в стране.

"Да, я не хочу жить так, как я живу. Я не хочу так жить. Мне не нравится. Мне не наплевать, как будут жить мои дети, внуки. Мне не все равно. А что хорошего? Не вижу", - подчеркнул В.Зеленский.

Теги: #зеленский #владимир_зеленский #слуга_народа
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