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12:31 26.12.2018

Украинцы назвали эффективными борцами с повышением тарифов на коммунальные услуги Ляшко и Тимошенко – опрос

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Украинцы назвали эффективными борцами с повышением тарифов на коммунальные услуги Ляшко и Тимошенко – опрос

Украинцы считают, что наиболее эффективно борются с повышением тарифов на коммунальные услуги лидер Радикальной партии Олег Ляшко (15%), а также лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко (14,2%), о чем свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно данным опроса, обнародованным в среду на сайте КМИС, 92,2% респондентов считают, что с повышением тарифов на коммунальные услуги нужно бороться, противоположного мнения придерживаются только 2%. Еще 5,8% респондентов не смогли или отказались ответить на вопрос.

Вместе с тем, среди 92,2% респондентов, которые считают, что нужно бороться, 15% придерживаются мнения, что наиболее эффективен в этом лидер Радикальной партии О.Ляшко, 14,2% - лидер партии ВО "Батькивщина" Ю.Тимошенко.

Далее следуют лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко (5,7%), шоумен Владимир Зеленский (2,9%), лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (2,4%), действующий президент Петр Порошенко (1,7%), народный депутат, лидер партии "Наши" Евгений Мураев (1,5%).

Кроме того, 1% респондентов считают, что эффективно борется с повышением тарифов на коммунальные услуги музыкант Святослав Вакарчук.

Еще 31,8% респондентов считают, что ни один из политиков не борется с повышением тарифов, а 12,8% не смогли или отказались ответить на вопрос.

Всеукраинский опрос общественного мнения был проведен Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 30 ноября по 14 декабря 2018 года. Методом личного интервью было опрошено 2034 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым, в Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями). Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Теги: #ляшко #тимошенко #кмис #опросы2019
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