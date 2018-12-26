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12:08 26.12.2018

Ярош: На месте власти я бы продолжил военное положение

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Ярош: На месте власти я бы продолжил военное положение

Командующий "Украинской добровольческой армии", экс-руководитель "Правого сектора" Дмитрий Ярош считает неправильным прекращать режим военного положения в Украине, пишет "Украинская правда".

"Я голосовал за введение военного положения на 30 суток. Хотя считаю это полным маразмом - вводить его на 30 суток. Военное положение вводится для того, чтобы одержать победу в войне. Такова мировая практика. Сколько было в Раде криков о выборах, об узурпации власти Порошенко. Я этим людям говорю: "Знаете, это не та власть, которая может что-то узурпировать". Она совершенно не способна на это, поэтому не бойтесь таких вещей", – заявил Д.Ярош.

По его словам, армия почувствовала положительные изменения введении военного положения: появилось слаживание, увеличилось количество учений.

"Поэтому я считаю абсолютно правильным военное положение. Я считаю неправильным его прекращать. Неправильно, что его ввели только на некоторые области. А если удар будет со стороны Беларуси?", - считает лидер УДА.

Ярош отметил, что не считает введение военного положения внутренне политическим решением.

"Не считаю. Мне кажется, что Петр Алексеевич больше упирался военному положению. Срыв выборов? Ну нереально! Они бы ничего там не сделали. Весь мир, американцы, ЕС, давят. Они не могут сорвать выборы. Это – нереально, просто выдумки. Но то, что у нас захваченные моряки... Такой открытый акт агрессии. На него надо было отвечать. Если бы я был на месте власти, то продолжил военное положение. Но без ограничений политических свобод", – сказал он.

В то же время Д.Ярош отметил, что по его мнению, военное положение нужно было вводить еще в 2014-м.

Теги: #украина #военное_положение #ярош
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