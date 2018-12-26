Кто попал под новые санкции России и как это повлияет на выборы - "Страна"

Россия расширила санкции против Украины, введенные еще 1 ноября. Тогда под них попала едва ли не вся Верховная Рада, большая часть Кабмина и провластных активистов.

Сейчас главной сенсацией стало появление в списке народных депутатов от Оппозиционного блока – точнее, его "ахметовской" части.

Российское правительство внесло в стоп-лист даже своего бывшего гражданина Вадима Новинского - породив когнитивный диссонанс у тех, кто называл владельца "Смарт-холдинга" "агентом Путина".

Журналисты издания "Страна" разбиралась, почему политики, которые говорят об урегулировании отношений с Россией, угодили под российские санкции. И как это отразится на перспективах возвращения политического Юго-Востока в большую украинскую политику на грядущих выборах.

Кто попал в обновленный список

Фамилий в обновленном решении правительства РФ стало значительно больше в сравнении с ноябрем – 567 против 332 физлиц. Он расширился за счет депутатского корпуса и представителей власти в Украине.

А также отдельными представителями силовых структур, которых почему-то не внесли в прежнюю версию списка.

Так, например, в новой редакции постановления есть начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба, заместитель начальника полиции Троян, первый замглавы МВД Яровой.

Большинство имен не вызывают удивления – кроме топовых функционеров "Оппозиционного блока", которые внезапно оказались в российской опале.

Это уже упомянутый Вадим Новинский, Борис Колесников (а также его компания "Украинский бекон"), Александр Вилкул, Юрий Воропаев, Дмитрий Колесников, Михаил и Дмитрий Добкины, Татьяна Бахтеева.

Еще одним "гвоздем" списка стал внефракционный нардеп Евгений Мураев, который осенью вышел из совместной с Вадимом Рабиновичем партии "За жизнь" и основал свое движение – "Наши".

Под санкциями также отныне "ходят" мэр Одессы Геннадий Труханов и его соратник – бизнесмен Владимир Галантерник, о которых речь пойдет ниже. Из националистов туда добавили лидера ультраправой организации С14 Евгения Карася, исправив ошибку предыдущей версии санкций, куда угодил его аполитичный тезка-галерист. Правда, "не того" Карася в новой версии тоже почему-то решили оставить.

Но вернемся к "Оппоблоку" и выходцам из него. Новинский, Вилкул, Мураев и Добкин традиционно считаются в Украине пророссийскими политиками (по крайней мере таковыми они выглядят на фоне нынешней правящей тусовки). Однако в самой России, которая по идее и должна оценивать критерии "пророссийскости", так не считают.

При этом другие "оппоблоковцы" - Юрий Бойко, Сергей Левочкин, Нестор Шуфрич, Николай Скорик и другие участники созданной недавно "Оппозиционной платформы – За жизнь" - под ограничения не попали. Почему так произошло?

Ахметовцев и Мураева обвинили в работе на Порошенко

В правительстве Дмитрия Медведева не объясняют, почему обложили санкциями отдельных представителей "юго-восточной" оппозиции.

Однако произошло это почти сразу после громкого раскола в их лагере.

В результате этого раскола оппозиция не пошла на выборы единым фронтом, а выдвинула сразу трех кандидатов в президенты (по крайней мере пока их трое).

Наиболее рейтинговый из них – основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко. В его пользу отказался от участия в выборах Вадим Рабинович (лидер партии За жизнь") и сейчас его рейтинги примерно равны показателям Порошенко и он сохраняет шансы на выход во второй тур. А так как там с вероятностью почти 100 процентов будет Юлия Тимошенко, то выход во второй Бойко перекрывает путь туда действующему президенту.

Если б Бойко был единственным кандидатом от этого политического спектра, то он практически гарантировано выходил бы во второй тур. Но сейчас у него есть два соперника на этом фланге: Александр Вилкул идет от "ахметовской" части Оппоблока, а Мураев от своей партии "Наши". Их рейтинги пока невысокие - 1-2 и 3-5 процентов соответственно. Но именно они могут помешать Бойко выйти во второй тур.

Из-за этого сторонники Бойко обвиняют "ахметовцев" и Мураева в работе на Банковую (тем более, в СМИ Ахметова неоднократно называли очень близким к Порошенко по бизнесу человеком).

Те, естественно, эти обвинения отрицают и говорят, что это составители списка сотрудничают с президентом.

"Про санкционный список. У меня нет сомнения, что он составлялся в Украине. На Банковой. С активным участием наших бывших коллег, исключенных из фракции. И даже понятно кто был почтальоном.

В него дополнительно включили всех членов Оппозиционного Блока, не согласившихся играть по правилам Бойко и Медведчука, написанным не в нашей стране. Ничего другого", - прокомментировал свое включение в список Александр Вилкул на странице в ФБ.

Однако, судя по всему, в Кремле "раскольниками" считают все же "ахметовцев", что и окончательно зафиксировано в новом санкционном списке (хотя и ранее в РФ давали понять на чьей они стороне во внутриоппозиционном конфликте).

Отметим, что попали в список действительно близкие к Ринату Ахметову люди. Вадим Новинский - бизнес-партнер Ахметова по корпорации "Метинвест", Борис Колесников – его давний партнер и близкий друг, нардеп Юрий Воропаев - ведущий юрист Ахметова. Список можно продолжать.

Обсуждая первую версию санкций в ноябре, "Страна" уже предполагала, что Москва посылает Ахметову предупреждение, наложив ограничения на его топ-менеджеров. Теперь же Кремль недвусмысленно завершает начатое. И повышает градус, включая в список всех политических представителей бывшего донецкого олигарха.

Москву явно не устраивает, что олигарх №1 не присоединяется к объединению юго-восточных сил, а наоборот, двигая своего кандидата (Вилкула), отбирает голоса у Бойко.

Такая политика объективно помогает задаче Порошенко выйти во второй тур выборов, чтоб попытаться удержаться у власти.

Очевидно, что Москва заинтересована, чтоб в Украине пришли к власти люди, которые настроены на достижение мира на Донбассе путем компромисса и вообще на замирение с северным соседом. И в этом интересы России совпадают с желанием той части украинских избирателей и политиков, которых можно отнести к условной партии мира или же к политическому юго-востоку.

Однако этот самый политический юго-восток после Майдана маргинализирован, раздроблен и почти не влияет на политические процессы в Украине. А его сторонники дезориентированы и не ходят на выборы. Чтобы перебить эту тенденцию и возникла идея консолидации юго-восточных сил, кандидат от которых может выйти во второй тур выборов, а объединенная партия затем может пройти в парламент крупной фракцией, участвовать в формировании правительства и, таким образом, прийти к власти и поменять курс страны.

Это большой проект, которому, очевидно, пытается содействовать Россия. В том числе, и через предъявление "черной метки" тем, кто этому процессу мешает. И "ахметовцы" с Мураевым в списке не единственные.

Там есть еще, например, мэр Одессы Геннадий Труханов. И очень влиятельный в городе предприниматель Владимир Галантерник. Оба, как считается, находятся в союзе с Порошенко и могут попытаться обеспечить ему поддержку одного из ключевых городов юго-востока.

Внесением их в список Москва дает понять, что такой путь является неправильным и насчет позиции на выборах одесской элите стоит хорошенько подумать.

Последствия расширения санкций

После попадания в список отдельных политиков, связанных с юго-востоком Украины, наконец-то стало более или менее понятно, как эти санкции будут работать. Ведь включение туда Олега Ляшко или Владимира Парасюка было скорее символическим.

А вот у юго-восточной элиты есть в России конкретные бизнес-интересы. Так, наиболее болезненными санкции могут оказаться для Бориса Колесникова, который владеет кондитерскими фабриками в Курске. А санкции, как "Страна" уже рассказывала, могут подразумевать замораживание активов и запрет на вывод дивидендов из РФ.

Есть много и неофициальных рычагов влияния РФ на бизнес Ахметова. От поставок антрацита на его электростанции до полной блокады Мариупольского торгового порта, через который бизнесмен продает свою сталь на экспорт.

Но вряд ли Россия ставит окончательный крест на попавших в список функционерах "Оппоблока". Скорее всего это очередное (возможно, последнее) предупреждение. Тем более, что Ахметов, который пока "в списках не значится", известен своей договороспособностью с любым главой государства. И если Порошенко начнет явно проигрывать выборы, донецкий олигарх может сменить политическую ориентацию.

Если же этого не произойдет, то решение Москвы возымеет еще одно последствие. Оно усложнит Мураеву и Вилкулу ведение предвыборной кампании, которую они ведут как кандидаты от "партии мира". Возникает вопрос: как они собираются договариваться с Москвой, если сами ходят под ее санкциями?

Таким образом у Бойко появляется шанс вырвать себе дополнительные очки - та часть избирателей, для которых важно примирение с Россией может перейти к кандидату от "Оппозиционной платформы".