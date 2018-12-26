Наливайченко: Украина должна адекватно отреагировать на санкционные действия Кремля и ввести новые ограничения

Расширение Российской Федерацией перечня граждан и предприятий Украины, которые подпадут под российские санкции - "политическая игра в списки", считает лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко, говорится на официальном сайте политика.

По его словам, формирование списка не поддается никакому здравому смыслу и логике. Принципы формирования санкционного списка имеет исключительно политический характер. Значит, речь идет о политических играх Российской Федерации, которая пытается "вбросить" в украинское общество дискуссию по поводу фигурантов списка.

В то же время, политик предупреждает, что в этом санкционном списке РФ, который не публикуется для общественности, находятся реальные украинские герои: боевые офицеры и солдаты, которые ежедневно воюют на фронте, реально сдерживая врага.

Украина, по мнению В.Наливайченко, нужно совместно с западными партнерами уверенно двигаться по пути усиления и расширения действующих санкций против Российской Федерации.

"Украинская сторона должна провести консультации прежде всего с США, Великобританией и ЕС, в частности, по Азовскому пакету санкций для освобождения украинских моряков и судов", - отметил политик.