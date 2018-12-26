Зеленский: Партия "Слуга народа" идет в политику

Шоумен Владимир Зеленский подтвердил свою связь с партией "Слуга народа" и заявил, что она идет в политику.

"Партия "Слуга народа" идет. А Владимир Зеленский - это партия "Слуга народа", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста телеканала "НикВести" в Николаеве.

При этом В.Зеленский отметил, что пока не готов назвать других членов партии.

"У нас очень большая команда в "Квартале". Людей, которых вы видите на сцене - 300 человек работает. Поэтому многие люди, которые будут в партии "Слуга народу", они со мной выросли. Это не артисты", - подчеркнул шоумен.

Он также уточнил, что имеет высшее юридическое образование. В то же время на вопрос о том, идет ли он в президенты, артист рассмеялся, сказав, что это уже другой вопрос.

"Я конкретно говорю. Это другой вопрос, держим интригу", - сказал В.Зеленский, сравнив себя с фронтменом группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.