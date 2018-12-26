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11:41 26.12.2018

Катеринчук объяснил, почему Гриценко нет в санкционном списке Кремля

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Катеринчук объяснил, почему Гриценко нет в санкционном списке Кремля

Лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук убежден, что лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко не попал в санкционный список РФ, так как против него уже заведено два уголовных дела в России, сообщает пресс-служба "Гражданской позиции".

Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK, комментируя постановление правительства РФ о расширении списка физических и юридических лиц Украины, в отношении которых применяются специальные экономические меры.

Кроме того, политик считает, что основная цель пополнения санкционного списка РФ, в частности пророссийскими депутатами и бизнесменами - это давление Кремля на пророссийские силы в Украине.

По его мнению, это сделано с целью объединения вокруг прокремлевского кандидата на выборах-2019, которое пока провалилось. Н.Катеринчук также отметил, что Порошенко заинтересован, чтобы именно такой кандидат вышел с ним во второй тур, потому что действующий президент верит, что это увеличит его шансы остаться у власти.

Теги: #катеринчук #санкции_рф #гриценко
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