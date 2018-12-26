Ляшко: С самого начала военное положение нужно было Порошенко для переноса президентских выборов или их срыва

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что за время военного положения в Украине власть так и не показала, каким образом она использовала неограниченные полномочия для решения проблем в Азовском море и Керченском проливе.

"Сегодня истекает срок действия военного положения в Украине. Ни внеочередного заседания ГВерховной Рады, ни законодательной инициативы, ни отчета, никаких действий! Это доказывает только одно - изначально военное положение нужно было Порошенко для переноса даты президентских выборов или их срыва" , - написал политик в Фейсбук, комментируя окончания действия военного положения в стране.

"Сегодня людям очевидно: эта власть не заинтересована реально решать военные проблемы на Востоке и хочет использовать войну только для своих политических манипуляций и игр. Надежды на мир с этой властью нет. Единственный шанс - радикальные изменения на выборах 2019", - подчеркнул лидер РПЛ .

Политик отметил, что единственный путь установления мира - прямое оборонительное соглашение с США, укрепление армии, миротворческий контингент на границе и возвращение украинских территорий.

"Наличие политической воли - это единственный шанс остановить войну", - добавил О.Ляшко.