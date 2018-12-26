Александра Кужель: Результаты местных выборов - это индикатор поддержки украинцами курса Тимошенко

Очередная безоговорочная победа "Батькивщины" на местных выборах в ОТГ, которые состоялись в Украине 23 декабря, свидетельствует о поддержке людей курса кандидата в президенты Юлии Тимошенко, отметила народный депутат от партии Александра Кужель.

"Для нас поддержка того курса, с которым идет кандидат в президенты Ю.Тимошенко, является принципиальным. И поддержка команды "Батькивщины", которая работает на выполнение этого курса - это индикатор, лакмусовая бумажка: воспринимают люди этот курс или нет. А для власти - это оценка их результатов", - отметила политик в эфире на телеканале "Наш", сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Она также напомнила, что абсолютное первое место с большим отрывом заняла "Батькивщина" - 35,7%. На втором месте с результатом лишь в 22,7% - Блок Петра Порошенко. Эти результаты, подчеркнула А.Кужель, основанные на обработке протоколов с мокрыми печатями.

В то же время народный депутат возмутилась тем, что избирательный процесс все больше напоминает выборы при Януковиче. В частности, имеющийся беспрецедентный уровень давления на кандидатов, угрозы, масштабная скупка голосов, как это происходило, например, в Киевской области.

Как сообщалось, первые местные выборы состоялись в воскресенье, 23 декабря, в 78 объединенных территориальных громадах (9 городских, 16 поселковых, 53 сельских) в 13 областях Украины.

Стоит отметить, что в БПП также заявили о своей победе на местных выборах. В партии сообщили, что кандидаты от "Блок Петра Порошенко "Солидарность" одержали победу в 52 общинах из 78.