Роман Безсмертный заявил о создании партии

Украинский политик Роман Безсмертный заявил о начале работы над созданием партии "нового образца" и призвал единомышленников присоединяться к этой политической силе.

"Я готов брать на себя ответственность, чтобы стать инициатором формирования партии нового образца. Учредительный съезд политической силы единомышленников предлагаю провести в конце января 2019", - говорится в Манифесте "О будущем", опубликованном на его сайте.

По словам Р.Бессмертного, партия должна строиться по горизонтальному принципу, а ее члены быть не "винтиками" системы, а постоянными участником внутрипартийных дискуссий.

"В эру горизонтальных связей и сетевой демократии строить партию по номенклатурно-административной модели означает очередной раз воспроизводить КПСС. В будущее невозможно попасть, двигаясь назад. Партия должна растить, готовить кадры и нести ответственность за их работу в государственных органах и органах местного самоуправления" , - пишет политик.

Он также убежден, что основной ценностью государства должен быть человек и его интересы, а выразителем интересов граждан - как раз политические партии. Впрочем, по мнению политика, существующие партии в Украине "это только машинки" для прихода к власти и распределения ее в свою пользу. Единственные интересы, которые они отстаивают - это интересы инвесторов, лидеров и приближенных".

Бессмертный предлагает изменить эти подходы и создать партию, которая стала бы "выразителем интересов общества, посредником между гражданами и государством". Политик сообщил, что в этой политической силе пока нет названия и логотипа.

В то же время в своем Манифесте Р.Бессмертный предлагает некоторые программные вещи для будущей политической силы. Среди них: работа ради создания сильной украинской армии; лишение государства монополии на производство товаров оборонного заказа; разрыв экономических отношений с Россией; переход к цивилизованному оборота земель; переоснование государства; построение парламентского государства; усиление роли местного самоуправления.

"Нашей целью должно стать построение Великой Украины. Мы должны избавиться от комплекса неполноценности и занять свое место среди великих держав мира. Инструментом может стать переоснование государства через качественное изменение всех ее институтов", - отмечается в Манифесте.