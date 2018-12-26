Зеленский сознательно "держит интригу" относительно участия в президентской гонке

Шоумен, актер и лидер "Студии "Квартал 95" Владимир Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Гордону ответил на вопрос, собирается ли баллотироваться в президенты.

"Рано об этом говорить, но может быть. Я об этом очень серьезно думаю, очень много об этом говорю с семьей", - сказал В.Зеленский.

Насчет своей команды шоумен рассказал, что хотел бы собрать ее со всей страны, и чтобы обязательно это были граждане Украины.