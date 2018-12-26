Выборы2019

Выборы

09:13 26.12.2018

Зеленский сознательно "держит интригу" относительно участия в президентской гонке

1 мин читать
Зеленский сознательно "держит интригу" относительно участия в президентской гонке

Шоумен, актер и лидер "Студии "Квартал 95" Владимир Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Гордону ответил на вопрос, собирается ли баллотироваться в президенты.

"Рано об этом говорить, но может быть. Я об этом очень серьезно думаю, очень много об этом говорю с семьей", - сказал В.Зеленский.

Насчет своей команды шоумен рассказал, что хотел бы собрать ее со всей страны, и чтобы обязательно это были граждане Украины.

Теги: #зеленский #украина #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Роман Безсмертный заявил о создании партии

Ярош о Вакарчуке и Зеленском: Забавляться судьбой государства нежелательно

Кандидаты от БПП победили в 52 из 78 ОТГ по всей Украине, заявляют в партии

Представители "Батькивщины" набрали 35,7% на выборах депутатов ОТГ, заявляет Тимошенко

На выборах в 40% ОТГ побеждают кандидаты от БПП

Наливайченко: Четыре года назад у нас не было СБУ - это был филиал ФСБ

В "БПП" заявляют, что на Тернопольщине против кандидатов от партии оппоненты применяют черные технологии

Вилкул: Экономика Украины станет сильной, когда мы начнем защищать свои интересы

Сергей Тарута о евроинтеграции Украины

Тарута: Власть оставила в залог кредиторам практически всю Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

В дополненном списке санкций РФ оказались украинские политики, отказавшиеся сотрудничать с "Оппозиционной платформой – За жизнь"

Ольга Богомолец: В БПП мне предлагали сдать мандат

Ляшко на "Мотор Сич": Раздавать заказы зарубежным конкурентам - это преступление

У Гриценко прокомментировали провокационную программу "Джокеры": Шуты Порошенко еще раз опозорились в очередном "кино"

Безсмертный: Внешнеполитические ведомства Украины не дают возможности дипломатам выполнять свои функции

Партия "Хвыля" на съезде поддержала А.Гриценко как единого кандидата от демократической оппозиции

Ляшко обеспечил Запорожье линейным ускорителем для лечения онкобольных

Шевченко: Этот год показал, что большинство украинских политиков - фальшивые патриоты

Наливайченко поздравил украинских дипломатов с профессиональным праздником

"Оппоблок", "Батькивщина" и РПЛ меньше среди парламентских фракций поддерживают реформу децентрализации - КИУ

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА