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07:20 25.12.2018

Ярош о Вакарчуке и Зеленском: Забавляться судьбой государства нежелательно

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Ярош о Вакарчуке и Зеленском: Забавляться судьбой государства нежелательно

Командующий "Украинской добровольческой армии", экс-руководитель "Правого сектора" Дмитрий Ярош негативно относится к включению в президентские рейтингы кандидатур певца Святослава Вакарчука и шоумена Владимира Зеленского, сообщило интернет-издание "Украинская правда".

"Негативно, безусловно. Это признак недоразвитости нашей политической системы, в первую очередь. Это такой неоколониальный путь. Хотя это, насколько я понимаю, и мировой тренд - много таких вот людей выскакивают сейчас в политике в развитых странах", - цитирует интернет-издание Д.Яроша в понедельник.

По его словам, "во время войны играть с судьбой государства такими вещами не желательно".

В то же время Д.Ярош сказал, что уважает В.Зеленского как человека, "который создала целую юмористическую империю, которая противостоит юмористической империи России".

С С.Вакарчуком, по словам Д.Яроша, у них разное мировоззрение.

"Он патриот и я патриот, здесь все плюс. Но он либерал по своим мировоззренческим позициям, я их поддерживать не могу. Он имеет право идти куда захочет и как захочет, но я бы не советовал", - сказал он.

Д.Ярош отметил, что С.Вакарчук "лучше бы со стороны стоял и давал определенные советы по направлениям, которыми он занимался".

Теги: #вакарчук #зеленский #ярош
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