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18:59 22.12.2018

Ольга Богомолец: В БПП мне предлагали сдать мандат

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Ольга Богомолец: В БПП мне предлагали сдать мандат

Народный депутат Ольга Богомолец рассказала, что представители фракции Блок Петра Порошенко предлагали ей сдать мандат.

“Так вот, Блок Петра Порошенко, в котором мне предлагали сдать мандат, — я их послала очень далеко и сказала: извините, меня украинские люди привели в парламент, за меня на предыдущих выборах президента проголосовали почти 400 тысяч украинцев, которые мне доверяют, интересы которых я отстаиваю. Поэтому вы не дождетесь, чтобы я сложила мандат. Я буду делать все, чтобы сохранить жизнь каждого украинца”, — заявила О.Богомолец в эфире телеканала "НАШ" в пятницу. 

Народный депутат во время эфира также отметила, что она не голосовала за Петра Порошенко на предыдущих выборах президента Украины.

“Я не голосовала за Порошенко, потому что я считаю, что люди бизнеса вообще не должны быть у власти, чтобы у них не было бизнес-партнеров. Но так случилось, что украинский народ избрал действующего президента во время войны. Именно поэтому я встала и пошла работать, чтобы сделать Военно-медицинскую доктрину, и я не могла тогда представить, что мне это не дадут сделать. Но я продолжаю бороться, и хочу вам сказать, что гораздо труднее быть во фракции и критиковать ее внутри, не голосовать за позорный бюджет, за неправильные вещи, которые делаются и поддерживать правильные”, — отметила О.Богомолец.

Теги: #бпп #богомолец
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