Ляшко на "Мотор Сич": Раздавать заказы зарубежным конкурентам - это преступление

Заказ на миллиард евро на изготовление вертолетов, который власть отдала французам, мог бы обеспечить стабильной работой запорожскую "Мотор Сич" на ближайшие 10 лет, считает лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Президент хвастается на весь мир тем, что Украина покупает импортные вертолеты. Чем хвастается? Бедностью, зависимостью и потерей рабочих мест наших людей. Власть не понимает элементарного: сильной Украина будет тогда, когда будут мощными отечественные предприятия и людям будут платить зарплаты, а не тогда, когда власть отстаивает интересы импорта, чем обрекает Украину на бедность", - подчеркнул политик на предприятии, сообщают в пресс-службе партии.

Лидер РПЛ подчеркнул, отечественная техника ничем не хуже иностранной, однако изготовление своего обеспечивает работой и зарплатой тысячи украинцев.

"Президент должен хвастаться, когда передавал бы отечественные вертолеты нашим пограничникам, нашим нацгвардийцам, нашим спасателям. Тогда в "Мотор Сич" и десятках смежных предприятий была бы стабильная работа минимум на 10 лет, потому что это изготовление вертолетов, их обслуживание и техническая поддержка. А Президент берет 2 сорокалетние катера у американцев, вертолеты у французов вместо того, чтобы восстанавливать свое судостроение и машиностроение в Николаеве, Херсоне, Запорожье. Это преступление против людей! ", - уверен О.Ляшко.

Политик убежден, пока власть будет раздавать заказ иностранцам - украинцы никогда не будут богатыми.

"Немцы покупают наши вертолеты "Мотор Сич", а мы отдаем миллиарды за импортные. Получается, немцы глупее украинцев. Нет, это наша власть делает украинцев глупее, потому что пока мы будем покупать импортную технику, которую можем сами производить, мы будем бедными и будем занимать", - отметил он.