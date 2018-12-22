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16:52 22.12.2018

У Гриценко прокомментировали провокационную программу "Джокеры": Шуты Порошенко еще раз опозорились в очередном "кино"

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У Гриценко прокомментировали провокационную программу "Джокеры": Шуты Порошенко еще раз опозорились в очередном "кино"

Проект "Джокеры" телеканала ZIK, посвященный лидеру "Гражданской позиции" Анатолию Гриценко, еще раз показал: для дискредитации политических оппонентов Петр Порошенко не гнушается ничем, даже самыми грязными методами путинской пропаганды, заявили в пресс-службе политика.

"Символично, что название программы соответствует образу ее создателей и исполнителей. Шуты Банковой бедно выполняют заказ своего кукловода. Власть так и не смогла "накопать" хотя бы один аргумент против политика, которого так сильно боится. Зато продолжает позориться, потому что страх затмил остатки разума", - говорится в тексте заявления.

"Досадной неожиданностью стало участие в такой явной политической манипуляции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Человек, который декларировал абсолютную преданность идеалам демократии и справедливости, должен был наотрез отказаться от участия в подобном позоре. Что заставило прежде бравого революционера не постесняться вторить обвинения Банковой - остается только догадываться", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме этого, "Гражданская позиция" обратилась к журналистам с просьбой не брать участие в создании таких заказных сюжетов.

"Не торгуйте своими именами и совестью. Не продавайте свое будущее и будущее нашей с вами страны", - отметили в заявлении.

Теги: #гражданская_позиция #гриценко
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