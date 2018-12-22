Безсмертный: Внешнеполитические ведомства Украины не дают возможности дипломатам выполнять свои функции

Внешнеполитические ведомства Украины находятся в таком "аховом" состоянии, что ни количество дипломатов, ни условия, в которых они работают, не дают возможности дипломатам выполнять свои функции, заявил политик, экс-посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный по случаю дня украинской дипломатии.

"Наша дипломатия во многом продолжает советские традиции. Отсюда следует, что в украинской дипломатической практике превалирует позиция отсутствии позиции. Это молчание, бегство от комментирования, от ответов на вопросы. Постепенно время превратило украинского дипломата в некоего молчазного и нелюдимого человека, а посольства и консульства - в маленькие крепости", - написал он в своем блоге на "Цензор.НЕТ", сообщается на официальном сайте политика в пятницу.

По мнению Р.Безсмертного, чтобы исправить ситуацию, следует говорить о комплексном изменении государственных подходов к дипломатической службе.

"Первая задача для государства - создание собственной, украинской, дипломатической школы. Мир знает британскую дипломатическую школу, французскую, даже польскую... А вот украинская - со своим лицом, ценностями, характером - не существует. Сейчас эта школа воспринимается в виде вареников и сала, дипломаты меня поймут", - говорит политик.

Второй задачей, он считает, должно стать изменение подходов для пребывания в "дипломатической семье".

"Дело в том, что когда ты работаешь в зарубежной миссии, должен находиться в определенном кругу дипломатов. Понятно, что украинские дипломаты, как правило, держатся семей из постсоветских государств. В условиях начала войны с Россией это стало большой проблемой, потому что помешало вовремя и эффективно доносить до европейских, мировых союзников свою позицию", - подчеркнул политик.

По его словам, также необходимо увеличить количество дипломатов в Китае, государствах Африки и Европы и усиливать работу со СМИ всех странах пребывания.

"Пресс-атташе должен стать вторым по значению человеком в каждом посольстве. Дипломаты не имеют права уходить от публичности. Напротив, им надо хвататься за любую возможность донести через СМИ информацию о своей стране, ее позицию. Особенно сейчас в условиях внешней агрессии" , - подчеркнул Р.Безсмертный.