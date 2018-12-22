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Выборы

16:26 22.12.2018

Партия "Хвыля" на съезде поддержала А.Гриценко как единого кандидата от демократической оппозиции

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Партия "Хвыля" на съезде поддержала А.Гриценко как единого кандидата от демократической оппозиции

Политическая партия "Гражданское движение "Хвыля" Виктора Чумака поддержала лидера "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко как единого кандидата на выборах президента Украины 2019 года.

Как сообщает пресс-служба "Гражданской позиции", А.Гриценко выразил благодарность и еще раз подчеркнул, что объединение оппозиционных демократических сил - главное требование общества и единственно верный и необходимый путь победы сегодня. Политик также заверил, что берет на себя ответственность, возложенную на него в качестве кандидата и будет стоять на страже честной, порядочной и ответственной работы на предвыборном пути, и главное, после победы на выборах

Кроме этого, на первом учредительном съезде участники единогласно избрали председателем партии "Хвыля" Виктора Чумака.

Теги: #хвыля #чумак #гражданская_позиция #гриценко
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