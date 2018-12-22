Наливайченко: Четыре года назад у нас не было СБУ - это был филиал ФСБ

В 2014 году в стране фактически не было Службы безопасности Украины, заявил лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

"Тогда СБУ, к сожалению, не было. Это был филиал ФСБ. Это был огромный удар по национальной безопасности Украины", - сказал В.Наливайченко в эфире программы "Народ против" на телеканале ZIK в пятницу, сообщается на официальном сайте политика .

"Это лишило нас возможности победить тогда врага. Но остановить - наши ребята смогли. И за это честь им и хвала", - отметил он.

По словам политика, возрождение СБУ началось после Майдана, "в пустом помещении на Владимирской, 33 в центре Киева", после того, как парламент назначил его руководителем Службы. Были набраны новые патриотически настроенные люди. И именно они стали тем костяком, которые первыми пошли на фронт.

"И они, под моим руководством, создали новую украинскую контрразведку, которая с первых дней пошла на передовую", - сказал В.Наливайченко.