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Выборы

14:37 22.12.2018

В "БПП" заявляют, что на Тернопольщине против кандидатов от партии оппоненты применяют черные технологии

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В "БПП" заявляют, что на Тернопольщине против кандидатов от партии оппоненты применяют черные технологии

В партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" заявляют, что в соцсети Facebook были созданы фейковые страницы Гусятинской и Тернопольской районных организаций партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

"21 декабря на фейковой странице "Гусятинская районная организация партии "БПП" Солидарность" была размещена информация, что якобы партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" уже не поддерживает Павла Лосика в качестве кандидата на пост главы Копичинецкой городской ОТГ. На фейковой странице Тернопольской районной организации партии говорится о якобы намерениях сфальсифицировать выборы ради победы кандидата от "БПП "Солидарность", - говорится в сообщении, которое обнародовали на сайте партии в пятницу.

В то же время отмечается, что Тернопольская территориальная организация партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" сообщает, что ни районные, ни территориальный центр партии не имеют никакого отношения к данным страницам. Информация, которая размещается на них, не соответствует действительности.

ТО партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" обращается в Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области с просьбой расследовать данный факт и установить причастных к нему лиц.

"Считаем недопустимым использование грязных технологий со стороны политических конкурентов, которые применяют все инструменты, чтобы дискредитировать кандидатов от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Такие действия со стороны оппонентов подчеркивают их бессилие и свидетельствуют о том, что они не могут честно победить на выборах. Призываем избирателей быть внимательными", - отмечают в партии.

Теги: #отг #бпп #выборы
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