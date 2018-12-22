Шевченко: Этот год показал, что большинство украинских политиков - фальшивые патриоты

Этот год был показательным для отечественного политикума, поскольку он определил, что в Украине много политиков, которые являются абсолютно технологическими, фальшивыми патриотами, считает член партии "УКРОП" Александр Шевченко.

"Путин говорит, что "у нас уровень торговли с Украиной все больше и больше увеличивается и будет дальше увеличиваться". Почему так? Потому что наши чиновники прекрасно себя чувствуют в России, а российские чиновники во главе с Путиным и бизнесмены прекрасно себя чувствуют в Украине. Кроме российских инвестиций и оффшорных инвестиций наших чиновников других в страну не происходит", - заявил политик в эфире программы "Право на власть", запись которого он обнародовал на своей странице в Фейсбук в субботу.

По словам А.Шевченко, "всем политикам во главе с Президентом" стоит понять, что надо отчитываться не бордами, а ростом благосостояния, экономики, инвестиций, созданием новых рабочих мест.

"Хотел привести пример настоящего патриотизма, когда такие чиновники как Коломойский в Днепре, Палица в Одессе, фактически защитили нашу страну. Это, я думаю, стоит помнить", - добавил член партии "УКРОП".