Выборы2019

Выборы

12:30 22.12.2018

Шевченко: Этот год показал, что большинство украинских политиков - фальшивые патриоты

1 мин читать
Шевченко: Этот год показал, что большинство украинских политиков - фальшивые патриоты

Этот год был показательным для отечественного политикума, поскольку он определил, что в Украине много политиков, которые являются абсолютно технологическими, фальшивыми патриотами, считает член партии "УКРОП" Александр Шевченко.

"Путин говорит, что "у нас уровень торговли с Украиной все больше и больше увеличивается и будет дальше увеличиваться". Почему так? Потому что наши чиновники прекрасно себя чувствуют в России, а российские чиновники во главе с Путиным и бизнесмены прекрасно себя чувствуют в Украине. Кроме российских инвестиций и оффшорных инвестиций наших чиновников других в страну не происходит", - заявил политик в эфире программы "Право на власть", запись которого он обнародовал на своей странице в Фейсбук в субботу.

По словам А.Шевченко, "всем политикам во главе с Президентом" стоит понять, что надо отчитываться не бордами, а ростом благосостояния, экономики, инвестиций, созданием новых рабочих мест.

"Хотел привести пример настоящего патриотизма, когда такие чиновники как Коломойский в Днепре, Палица в Одессе, фактически защитили нашу страну. Это, я думаю, стоит помнить", - добавил член партии "УКРОП".

Теги: #шевченко #александр_шевченко #укроп
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Единственным кандидатом на пост президента от партии "УКРОП" стал Александр Шевченко

XVI съезд партии УКРОП, где объявят кандидата, который представит политсилу на президентских выборах

А.Шевченко о Коломойском и ПриватБанке: "Отжим" банка еще нашей власти "комом станет"

А.Шевченко: Агрессия России на Азове - реализация плана Порошенко

Игорь Шевченко объявил, что будет баллотироваться в президенты Украины

Александр Шевченко считает, что новый закон о растаможивании авто не решает проблему "евроблях"

Александр Шевченко: Нацбанк "играет" курсом доллара, чтобы провластные олигархи зарабатывали еще больше

Александр Шевченко: Я не верю, что украинская армия смогла бы победить армию РФ в большом противостоянии

Александр Шевченко: Повышение цен на газ - не требование МВФ, а прихоть действующей власти

Спортсмены Шевченко и Кличко создали бренд Украины в мире - Королевская

ПОСЛЕДНЕЕ

Вилкул: Экономика Украины станет сильной, когда мы начнем защищать свои интересы

Сергей Тарута о евроинтеграции Украины

Тарута: Власть оставила в залог кредиторам практически всю Украину

Наливайченко поздравил украинских дипломатов с профессиональным праздником

"Оппоблок", "Батькивщина" и РПЛ меньше среди парламентских фракций поддерживают реформу децентрализации - КИУ

Тимошенко призывает украинцев 22 января вновь построить цепь единения - от Луганщины до Закарпатья

Зеленский рассказал, каким должен быть новый президент Украины

В 78 ОТГ в воскресенье пройдут первые местные выборы – ЦИК

В "БПП" заявляют об информационной атаке против кандидатов от партии на выборах в ОТГ

Коломойский рассказал, кого из кандидатов в президенты Украины финансируют олигархи и сколько стоит выйти во второй тур выборов

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА