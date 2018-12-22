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12:28 22.12.2018

Вилкул: Экономика Украины станет сильной, когда мы начнем защищать свои интересы

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Вилкул: Экономика Украины станет сильной, когда мы начнем защищать свои интересы

Для того, чтобы Украина стала экономически сильной страной, необходимо избавиться от внешнего управления страной и начать защищать национальные интересы, считает зампредседателя "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

"Говорят, что Америка или Германия сильные и поэтому могут защищать свои рынки. Наоборот - они стали сильными потому что смогли их защитить!", - сказал политик во время рабочей поездки на металлургический завод в Одессе в пятницу.

По словам оппозиционера, руководство предприятия сетует на отсутствие государственной поддержки. Низкий спрос на внутреннем рынке не позволяет развиваться. А на европейском рынке трудно выиграть конкуренцию из-за ограничений, установленных Евросоюзом.

"Сейчас здесь огромная проблема в том, что продукция конкурентов, в том числе из Европы, завозится в нашу страну беспошлинно. А у нас очень маленькие квоты. А все, что выше квоты – пошлина, дополнительный налог берет Евросоюз. Все это из-за того, что очень неграмотно подписана экономическая часть Соглашения. Из-за военного положения проблемы с банками, проблемы с поставкой оборудования, потому что не хотят поставлять в страну с военным положением с отсрочкой платежа, большой производственный цикл", - подчеркнул А.Вилкул.

Политик отметил, что "Оппозиционный блок" имеет четкую программу, как защитить экономику и как вывести страну из кризиса.

"Украина наша будет сильной и экономика наша будет сильной, когда мы будем защищать свои интересы", – отметил он.

Теги: #вилкул #украина #экономика
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