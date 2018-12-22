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11:12 22.12.2018

Тарута: Власть оставила в залог кредиторам практически всю Украину

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Тарута: Власть оставила в залог кредиторам практически всю Украину

Нынешняя власть давно сгущает краски и, пугая украинцев последствиями непредоставления очередных траншей кредитов, пытается оправдать свои действия. Чем углубляет и без того глубокую долговую яму для Украины, заявил народный депутат, лидер партии "Основа" Сергей Тарута, пишет "Обозреватель". 

"Да, мы сейчас получили этот транш от МВФ. Но мы понимаем, что часть этих средств будет разворована, а часть отдадут на погашение ранее взятых кредитов. Президент Порошенко, когда радостно комментировал эту новость, "забыл" сказать, что на момент его избрания у Украины было порядка 18 млрд долларов золотовалютных запасов, причем без кредитных средств со стороны МВФ. А с тех пор наши резервы уменьшились, много средств разграбили, уничтожили банки, и теперь страна на игле у западных кредиторов, в том числе и МВФ", - сказал С.Тарута в эфире телеканала NewsOne, комментируя получение Украиной первого транша по новой программе сотрудничества с МВФ.

Власть такими действиями демонстрирует несостоятельность развивать экономику Украины, говорит политик.

"Стыдно сегодня бегать с протянутой рукой и просить деньги для того, чтобы возвращать старые долги. Эта власть держится, к сожалению, не за счет того, что улучшает жизнь украинского народа и развивает экономику, как это должно быть. Вместо этого руководители Украины все больше и больше закладывают нашу страну в долг. Эта петля затягивается все туже", - подчеркнул политик.

Теги: #украина #тарута #мвф
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