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10:37 22.12.2018

"Оппоблок", "Батькивщина" и РПЛ меньше среди парламентских фракций поддерживают реформу децентрализации - КИУ

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"Оппоблок", "Батькивщина" и РПЛ меньше среди парламентских фракций поддерживают реформу децентрализации - КИУ

"Оппозиционный блок", ВО "Батькивщина" и Радикальная партия Олега Ляшко меньше среди парламентских фракций поддерживают реформу децентрализации.

"Децентрализация - единственная реформа, которая была упомянута во всех избирательных программах парламентских партий. На словах ее поддерживают все политики, но их действия часто отличаются от риторики. Например,"Оппоблок" не голосовал за выделение дополнительных средств на выборы в общинах, а "Батькивщина" не поддержала разблокирования выборов в ОТГ из разных районов. Однако, когда выборы все же были назначены, обе фракции активно принимали в них участие", - отметил глава КИУ Алексей Кошель, сообщают в пресс-службе ВОО "Комитет избирателей Украины" в пятницу.

Так, законы по обеспечению реформы децентрализации, которых всего было 23, поддержали только 17% депутатов фракции "Оппозиционного блока". При этом ни один депутат "Оппоблока" не поддержал базовые для реформы законы "О добровольном объединении территориальных общин" и "Об основах государственной региональной политики", отмечают в КИУ.

Также "за" голосовали менее половины депутатов "Батькивщины" - 47%. Только 9 депутатов из 20 поддержали закон о создании объединенных общин вокруг крупных городов (№2379 от 03.04.2018), семь политиков проголосовали за закон по урегулированию статуса старосты села, поселка (№1848 от 09.02.2017).

В Радикальной партии Олега Ляшко уровень поддержки составил - 59%. Ни один депутат РПЛ не поддержал закон о передаче ЦИК полномочий по назначению выборов в ОТГ (№676 от 02.09.15). Лишь 10 депутатов из 21 проголосовали за расширение полномочий органов местного самоуправления в части предоставления административных услуг (№888 от 10.12.15).

Чаще всего законы принимались голосами фракций "Самопомочи", "Народного Фронта" и "Блока Петра Порошенко". В среднем "за" голосовали 65% депутатов "Самопомочи", 74% - БПП и 83% - "Народного Фронта".

Теги: #рпл #батькивщина #киу #оппоблок
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