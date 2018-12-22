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09:43 22.12.2018

Тимошенко призывает украинцев 22 января вновь построить цепь единения - от Луганщины до Закарпатья

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Тимошенко призывает украинцев 22 января вновь построить цепь единения - от Луганщины до Закарпатья

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагает украинцам в день 100-летия украинской Соборности снова стать в символическую "живую цепь", которая будет протягиваться от Луганщины до Закарпатья.

"Через месяц - 22 января - мы будем отмечать 100-летие украинской Соборности, украинского единения. В этот день я предлагаю всем нам в знак нашей доброй воли выйти на улицы, взяться за руки, встать плечом к плечу и построить всеукраинскую СИМВОЛИЧЕСКУЮ ЦЕПЬ ЕДИНЕНИЯ - от Луганской области до Закарпатья. Так же, как это было сделано патриотами в 1990 году и нашими прадедами сто лет назад", - написала она на своей странице в Фейсбук в субботу.

Ю.Тимошенко убеждена, что в "тревожные времена настоящего" украинцы должны быть едиными.

"Поэтому я предлагаю ровно через месяц еще раз утвердить для себя и мира нашу мудрость, наше единство, нашу силу!", - подчеркнула политик.

Теги: #тимошенко #юлия_тимошенко
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