Выборы2019

Выборы

17:57 21.12.2018

В 78 ОТГ в воскресенье пройдут первые местные выборы – ЦИК

2 мин читать
В 78 ОТГ в воскресенье пройдут первые местные выборы – ЦИК

Первые местные выборы состоятся в воскресенье, 23 декабря, в 78 объединенных территориальных громадах (9 городских, 16 поселковых, 53 сельских) в 13 областях Украины, сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

В состав этих 78 ОТГ вошли 345 местных советов (городских - 9, поселковых - 19, сельских - 317). По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие около 453 тысяч избирателей.

Для проведения этих выборов территориальные избирательные комиссии создали одну тысячу 692 территориальных, одномандатных избирательных округа. Голосование, которое начнется в 8:00 и продлится до 20:00, пройдет на 622 избирательных участках.

В ЦИК напомнили, что предвыборная агитация заканчивается в 24.00 последней пятницы перед днем голосования, то есть в ночь на 22 декабря. Ведение предвыборной агитации по истечении этого срока запрещается.

Результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня голосования, то есть до 28 декабря 2018 года включительно. Результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее чем на десятый день со дня голосования, то есть до 2 января 2019 включительно.

В указанных выборах участвуют местные организации 46 политических партий.

Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей на указанных первых местных выборах 18 общественным организациям.

Общая сумма, предусмотренная утвержденным ЦИК распределением субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение этих выборов, составляет 20 млн 77 тыс. 500 гривень.

В течение трех предыдущих лет с 25 октября 2015 года по 29 апреля 2018 года в Украине прошло уже 707 первых местных выборов в ОТГ.

Теги: #цик #отг #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В "БПП" заявляют об информационной атаке против кандидатов от партии на выборах в ОТГ

Бойко: Власть попытается продлить военное положение

Политолог прогнозирует, что во втором туре президентских выборов-2019 года встретятся Тимошенко и Порошенко

Более половины украинцев считают, что не несут личной ответственности за избранного президента страны – опрос

Половина украинцев не видит политических лидеров, которые могли бы эффективно руководить страной – опрос

Насиров: Больше шансов победить во втором туре президентских выборов у Порошенко

Заявления Путина свидетельствуют о намерениях РФ вмешиваться в ход выборов президента Украины и Рады – пресс-служба БПП

КМИС: Более половины украинцев готовы поддержать Гриценко как единого кандидата от демсил на выборах президента

ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской обладминистрации предоставить заключения о возможности участия регионов в выборах

ЦИК утвердила план подготовки и проведения президентских выборов в 2019 году

ПОСЛЕДНЕЕ

Коломойский рассказал, кого из кандидатов в президенты Украины финансируют олигархи и сколько стоит выйти во второй тур выборов

Тарута: Работу парламента в этом году должен оценить народ

Коломойский: Зеленский – не мой проект, он сам все задумал еще три года назад

Нардепы от "Оппоблока" намерены обратиться в КС и Генпрокуратуру из-за нарушений при принятии Радой закона о переименовании УПЦ (МП)

И.Кива: Продление моратория на продажу земли – очередной предвыборный обман

Коломойский о Ляшко: Способный, но со своим "потолком"

Бойко: Первоочередные задачи на 2019 - пересмотр бюджета, увеличение социальных выплат и снижения тарифов на газ

Коломойский о Тимошенко: Мое отношение к ней в 2009 году и сейчас – два разных отношения

Ни одного олигарха в стране не будет - Гриценко

Гриценко: Чиновники должны жить не в космосе, а в реальности

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА