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Выборы

17:51 21.12.2018

В "БПП" заявляют об информационной атаке против кандидатов от партии на выборах в ОТГ

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В "БПП" заявляют об информационной атаке против кандидатов от партии на выборах в ОТГ

"Блок Петра Порошенко "Солидарность" заявляет о целенаправленной информационной атаке против кандидатов от партии, организованной накануне выборов в ОТГ.

"Наши политические конкуренты осознают свое будущее поражение на выборах и поэтому прибегают к грязным технологиям - массированное создание фейковых страниц в сети Facebook, которые распространяют неправдивую информацию относительно кандидатов от "БПП "Солидарность", - говорится в сообщении, заявляют в пресс-службе "БПП" в пятницу.

В частности, Ивано-Франковская территориальная организация партии сообщает о том, что 21 декабря с фейковой страницы, созданной от имени Калушской районной организации партии, была распространена ложная информация относительно кандидата на должность главы Новицкой ОТГ Михаила Срибняка.

Волынская территориальная организация партии обнаружила в сети Facebook фейковые страницы, созданные якобы от имени Старовиживской, Луцкой и Киверцивской районных организаций партии, которые распространяют неправдивую информацию относительно кандидатов от партии "БПП "Солидарность".

Хмельницкая территориальная организация партии обнаружила фейковую страницу, созданную якобы от имени Белогорской районной организации партии, и распространила ложную информацию относительно руководства ТОП.

"Блок Петра Порошенко "Солидарность" заявляет о поддержке своих кандидатов на выборах в ОТГ и защиту результатов выборов в соответствии с действующим законодательством Украины и требует от правоохранительных органов максимально оперативно расследовать эту кибератаку на местные ячейки партии", - отмечают в партии.

Теги: #блок_петра_порошенко #бпп #выборы
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