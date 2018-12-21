Выборы2019

Выборы

17:09 21.12.2018

Коломойский рассказал, кого из кандидатов в президенты Украины финансируют олигархи и сколько стоит выйти во второй тур выборов

2 мин читать
Коломойский рассказал, кого из кандидатов в президенты Украины финансируют олигархи и сколько стоит выйти во второй тур выборов

Чтобы победить на выборах президента Украины нужно от 50 до 100 миллионов долларов, но все зависит от узнаваемости кандидата, рассказал украинский бизнесмен, экс-глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский.

"Чтобы победить на выборах нужно от 50 до 100 миллионов долларов. Чтобы выйти во второй тур, нужно около 50 миллионов, но этого мало. Это если у тебя стартовая позиция – узнаваемость не меньше 90%... Среди кандидатов только у Гриценко и Бойко узнаваемость ниже. У Порошенко узнаваемость хорошая. У Тимошенко, Ляшко, Зеленского – под 100 процентов", - сказал И.Коломойский в интервью Дмитрию Гордону, которое опубликовали в четверг на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

На вопрос Д.Гордона о том, кто из олигархов каких кандидатов финансирует, он ответил:

"Пинчук никого не финансирует. Левочкин – Бойко. У Ахметова давний проект – Ляшко, а так он помогает всем остальным поровну. Фирташ – Бойко. Медведчук – не знаю, сейчас в какой-то мере Бойко. Но вот ходят слухи, что он и Тимошенко (финансирует – ИФ), но я в это не верю", - заявил бизнесмен.

При этом Петра Порошенко, по его мнению, поддерживает президент РФ Владимир Путин, поскольку для России нынешний глава государства – лучший вариант, считает И.Коломойский.

"Путин? Ну может Бойко, Медведчука финансирует. Но я думаю, что и Порошенко ему не чужой человек. Я считаю, что для них Порошенко – самый лучший вариант. Потому что, если будет Порошенко – конфликт никогда не закончится. Путину не выгодно окончание конфликта на Донбассе, потому что оно приведет вопрос по Крыму… Публично у Путина и Порошенко плохие отношения, а так, по-моему, неплохие. У них связующее звено есть – Медведчук. Этого достаточно", - подытожил он.

Теги: #игорь_коломойский #коломойский
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Коломойский: Зеленский – не мой проект, он сам все задумал еще три года назад

Коломойский о Ляшко: Способный, но со своим "потолком"

Коломойский о Тимошенко: Мое отношение к ней в 2009 году и сейчас – два разных отношения

"Я его не уважаю, он аморальный тип": Коломойский рассказал о своем отношении к Порошенко

А.Шевченко о Коломойском и ПриватБанке: "Отжим" банка еще нашей власти "комом станет"

Коломойский об отношениях с Зеленским: Я больше его марионетка, чем он моя

Коломойский: Фаворит украинских президентских выборов – Тимошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

В 78 ОТГ в воскресенье пройдут первые местные выборы – ЦИК

В "БПП" заявляют об информационной атаке против кандидатов от партии на выборах в ОТГ

Бойко: Власть попытается продлить военное положение

Политолог прогнозирует, что во втором туре президентских выборов-2019 года встретятся Тимошенко и Порошенко

Тарута: Работу парламента в этом году должен оценить народ

Нардепы от "Оппоблока" намерены обратиться в КС и Генпрокуратуру из-за нарушений при принятии Радой закона о переименовании УПЦ (МП)

И.Кива: Продление моратория на продажу земли – очередной предвыборный обман

Бойко: Первоочередные задачи на 2019 - пересмотр бюджета, увеличение социальных выплат и снижения тарифов на газ

Более половины украинцев считают, что не несут личной ответственности за избранного президента страны – опрос

Ни одного олигарха в стране не будет - Гриценко

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА