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Выборы

17:05 21.12.2018

Бойко: Власть попытается продлить военное положение

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Бойко: Власть попытается продлить военное положение

Ничего не сделав для решения текущего кризиса, не вернув украинских моряков домой, власть сознательно идет на обострение ситуации, заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко.

"Президент Порошенко пытался использовать ситуацию в Азовском море для того, чтобы сорвать президентские выборы. Но этот его план провалился. Сейчас они снова делают провокационные заявления, цель которых одна – продлить военное положение и таким способом отменить или перенести президентские выборы", — сказал Ю.Бойко в кулуарах Верховной Рады, комментируя заявления секретаря СНБО Александра Турчинова об очередном "походе" в Керченский пролив, сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы – За життя".

"Уже пятый год страна живет в атмосфере страха, неуверенности и хаоса. Но власть ничего не делает, чтобы исправить ситуацию. Вместо этого они устраивают провокации и шоу, чтобы таким образом удержаться во властных креслах", — подчеркнул оппозиционный политик.

Теги: #бойко #азовский_кризис #выборы
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