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16:27 21.12.2018

Тарута: Работу парламента в этом году должен оценить народ

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Тарута: Работу парламента в этом году должен оценить народ

Оценку парламентариям по итогам работы Рады в 2018 году должен давать народ, считает народный депутат, лидер партии "Основа" Сергей Тарута.

"Многие депутаты в уходящем году работали больше кулаками, чем головой. Поэтому ряд важных законопроектов, способных улучшить жизнь простых людей, не были приняты. Депутаты должны показывать и объяснять избирателям стратегию развития страны, показывать, как в Украине будет построена сильная экономика, как будет улучшаться жизнь людей", - сказал политик в эфире телеканала "Украина" в четверг.

Теги: #видео2019 #тарута
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