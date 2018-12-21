И.Кива: Продление моратория на продажу земли – очередной предвыборный обман

Продление моратория на продажу земли является всего лишь манипуляцией электоральным настроением перед выборами, и после окончания его действия земли все равно будут распроданы, а украинское село - уничтожено, заявил Илья Кива на своей странице в Facebook, сообщает прес-служба СПУ.

"Верховная Рада продолжила мораторий на продажу земли, и я поддерживаю это решение. Но, к сожалению, это всего лишь предвыборный обман, как и большинство действий наших властей. По окончании срока моратория на продажу земли все равно все продадут. Этот парламент не способен защитить народ Украины от откровенного грабежа", – сообщил политик.

Лидер Соцпартии уверен, что вопрос о земле необходимо окончательно снять с повестки дня.

"Сейчас нужно поднимать вопрос о возвращении народу Украины приватизированных нефтегазовых месторождений и предприятий энергетического сектора. Земля – это единственное, что власть не отобрала у людей. Снятие моратория на продажу земли будет катастрофой для Украины, мелких фермеров и владельцев земельных паев. Все это приведет к окончательному уничтожению села", – написал глава Социалистической партии.

И.Кива сравнивает нынешние процессы с приватизацией 90-х годов, после чего все стратегические предприятия и недра перешли в руки олигархов.

"Людей обязательно обманут, как это было во время приватизации в 90-е годы. Тогда тоже говорили, что это огромное благо. А сегодня мы видим, что все стратегические предприятия и недра принадлежат олигархам. Земля, находящаяся в государственной собственности, будет передана приближенным к президенту агрохолдингам. Тем, которые сегодня получают миллиардные дотации из госбюджета. Олигархи устанавливают нам цену на свет, газ, даже на конфеты! Они мечтают, что украинцы будут платить за то, что ходят по собственной земле. Соцпартия этого не допустит!", – заявил И.Кива.