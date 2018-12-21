Коломойский о Ляшко: Способный, но со своим "потолком"

У лидера РПЛ Олега Ляшко бывают яркие выступления, но как политик он не растет, считает бизнесмен, экс-глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский.

"На него ж никто не обращает внимание. Какой смысл? Фейк… Способный, но со своим "потолком". Ринат Леонидович (Ахметов – ИФ), по-моему, сейчас убедился, что у него есть потолок, и дальше он не растет", - сказал И.Коломойский в интервью Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос о том, за что О.Ляшко назвал его "пархатой мордой" и угрожал убить.

При этом бизнесмен отметил яркую реакцию лидера "радикалов" на предложение Президента Петра Порошенко ввести военное положение на 60 дней по всей территории Украины.

"Ему долго нужно собирать энергию, но бывают яркие выступления. Никто ж не ожидал, какой он сделает скандал с военным положением. Петр Алексеевич (Порошенко – ИФ) чуть с ума не сошел", - подчеркнул И.Коломойский.