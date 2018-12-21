Коломойский о Тимошенко: Мое отношение к ней в 2009 году и сейчас – два разных отношения

Украинский бизнесмен, экс-глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский заявил, что на данный момент его отношение к лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко лучше, чем было в 2009 году.

"Мое отношение к ней в 2009 году и мое отношение к ней сегодня – это два разных отношения. Человек за свои убеждения прошел все, в том числе и тюрьму. В 2009 году отношение к ней было хуже", - сказал И.Коломойский в интервью Дмитрию Гордону, которое опубликовали в четверг на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

На вопрос Д.Гордона о том, сознательно ли Ю.Тимошенко пошла в тюрьму, бизнесмен ответил, что у нее не было другого пути.

"Ей было некуда ехать. Если бы она уехала (например, в Германию), о ней забыли бы ровно на 5-й день. Она - политик украинского масштаба. У нее не было другого пути", - подчеркнул он.

При этом, говоря о президентских перспективах лидера "Батькивщины", И.Коломойский подчеркнул, что она остается его фаворитом.

"У нее самые что ни на есть перспективы. Она фаворит. Ничего не меняется. Опросы показывают, что у нее уже 25%. Я считаю, что 30%", - подытожил экс-глава Днепропетровской ОГА.