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Выборы

13:23 21.12.2018

Более половины украинцев считают, что не несут личной ответственности за избранного президента страны – опрос

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Более половины украинцев считают, что не несут личной ответственности за избранного президента страны – опрос

В Украине 53% граждан считают, что не несут никакой личной ответственности за то, кто является президентом страны, а почти 29% вообще не интересуется политикой, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины при поддержке фонда "Демократические инициативы" им.Кучерива.

Согласно данным опроса, обнародованным на пресс-конференции в пятницу в Киеве, 53,2% украинцев считают, что не несут никакой личной ответственности за то, кто является президентом страны, 30,4% ответили, что несут частичную ответственность, 7,3% - сказали, что – полную, а 9,1% - затруднились с ответом.

Также, согласно исследованию доверия к государственным и политическим институтам, 43% респондентов доверяют армии, 18,4% - местным органам власти, 17% - профсоюзам, 12,5% - полиции, 8,1% - прокуратуре, 7,8% - президенту, 7,2% - правительству, 7,1% - судам, 4,7% - Верховной Раде, а 5,5% было тяжело ответить на вопрос.

Кроме того, 28,9% респондентов ответили, что их вообще не интересует политика, 60,9% - в определенной степени интересует, 10,3% - очень интересует.

Опрос проводился с 13 по 29 сентября 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса, были опрошены 1800 респондентов.

Теги: #украинцы #выборы #опросы2019
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