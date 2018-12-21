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12:54 21.12.2018

Ни одного олигарха в стране не будет - Гриценко

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Ни одного олигарха в стране не будет - Гриценко

Олигархи как класс должны исчезнуть в Украине, а на их месте должен появиться крупный бизнес, который платит налоги и работает по закону, заявил лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"При президенте Гриценко ни одного олигарха в стране не будет", - подчеркнул лидер "Гражданской позиции" в эфире программы "Право на власть" в четверг, сообщает пресс-служба политика.

Он добавил, что крупный бизнес получит возможность развиваться, если будет работать по закону и платить налоги в Украине, не выводя свои предприятия в оффшоры. По словам А.Гриценко, задача бизнеса - создавать рабочие места и поднимать уровень экономики.

"Бизнес не будет содержать фракции, диктовать мне, премьерам, или министрам, как проводить государственную политику. Я гарантирую не олигархам, а всему бизнесу, от меня никто не придет и не будет отбирать доли", - заверил политик.

Теги: #олигархи #украина #бизнес #гриценко
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