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12:47 21.12.2018

Гриценко: Чиновники должны жить не в космосе, а в реальности

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Гриценко: Чиновники должны жить не в космосе, а в реальности

Одним из самых негативных итогов 2018 лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко назвал принятый Верховной Радой бюджет.

"Говоря об итогах года, следует вспомнить о бюджете, или бюджетный шабаш, потому что мы видели, как его принимали", - подчеркнул А.Гриценко в эфире программы "Право на власть" в четверг, сообщает пресс-служба политика.

Он добавил, что в бюджете-2019 на одного депутата заложено в 12 раз больше денег, чем на солдата.

"При том, что агрессия, война, военное положение. На депутата, который сидит в тепле, а солдат в блиндаже", - говорит политик.

Лидер "Гражданской позиции" также отметил, что на Государственное управление делами при президенте на лечение высокопоставленных чиновников и их семей заложили в следующем году 833 млн.

"Знаете, сколько выделили на восстановление здоровья искалеченных фронтовиков, начиная с 2014 года? 110 млн. Как можно было голосовать за такой бюджет и его подписывать? Я хочу, чтобы чиновники жили не в космосе, а в реальной жизни", - подчеркнул А.Гриценко.

Теги: #бюджет #украина #гриценко
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