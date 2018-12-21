"Народный фронт" на съезде 2 февраля определится с кандидатом в президенты Украины

Партия "Народный фронт" проведет съезд 2 февраля 2019 года, на котором определится с выдвижением кандидата в президенты Украины, сообщил глава фракции в Верховной Раде Максим Бурбак

"Вчера вечером состоялось заседание политсовета политической партии "Народный фронт", на котором было принято решение относительно проведения съезда политической партии "Народный фронт" 2 февраля 2019 года, на котором будет принято решение о выдвижении кандидата (на должность президента Украины – ИФ)", - сказал М.Бурбак журналистам в пятницу в Киеве.