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11:48 21.12.2018

Бойко: Решение парламента о церкви – это прямой путь к религиозному конфликту

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Бойко: Решение парламента о церкви – это прямой путь к религиозному конфликту

Решение Верховной Рады относительно УПЦ – это прямой путь к религиозному конфликту, считает сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко.

"То, что произошло вчера по так называемому "церковному закону", - это позор для парламента. Не имеет права парламент вмешиваться в дела церкви. Церковники сами должны решать свои вопросы. Но парламент принимает решение, что эта церковь хорошая, а эта - плохая… Это прямой путь к религиозному конфликту. Мы категорически против этого. Мы считаем, что это был создан очередной шаг к расколу в обществе. Это был просто позор вчерашнего парламента, иначе не скажешь", - сказал политик журналистам в кулуарах Верховной Рады в пятницу.

Теги: #упц #бойко #украина
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