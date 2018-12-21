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11:44 21.12.2018

Садовый: Может, хотя бы нового митрополита чиновники услышат, что воровать - это грех

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Садовый: Может, хотя бы нового митрополита чиновники услышат, что воровать - это грех

Лидер "Объединения "Самопомич" Андрей Садовый считает, что новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний должен обратить внимание президента и всех чиновников на то, что разворовывать страну - это грех.

"Безусловно, наши чиновники сейчас все будут приходить к новому митрополиту Епифанию приветствовать и просить советов. Я бы просил владыку обратить внимание президента и всех чиновников, что воровать - это грех. Может, по крайней мере его услышат. Ведь церковь имеет сейчас в Украине высокий авторитет", - заявил А.Садовый в эфире ток-шоу "Право на власть" в четверг.

"Как мы можем вызывать уважение в мире, о каком статусе Украины на международной арене можем говорить, когда все видят - в Украине государство грабит ее же власть. Никакого уважения такая власть иметь не будет. В мире презирают воров. Власть может придумывать какие-то свои достижения, но есть неоспоримые факты - Украина является самой бедной и самой коррумпированной страной Европы. И эти вещи взаимосвязаны. Может, по крайней мере митрополит сможет донести эти истины до нашего политикума", - добавил А.Садовый.

Теги: #пцу #украина #садовый
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