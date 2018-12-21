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11:12 21.12.2018

Наливайченко обещает создать единый правительственный веб-портал, на котором украинцы смогут бесплатно получить все админуслуги

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Наливайченко обещает создать единый правительственный веб-портал, на котором украинцы смогут бесплатно получить все админуслуги

Вместо очередей за бумагами к чиновникам, лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко обещает ввести для украинцев электронное управление.

"Украинцы собирают кучу бумаг, чтобы оформить пенсию, получить субсидию, сверить платежки, не говоря уже о всевозможных справках. Хватит издеваться над людьми! Сделаю так, чтобы украинцы имели власть, которая круглосуточно работает на людей. Как? Введу доступное электронное управление", - написал он на своей странице в Фейсбук в пятницу.

В.Наливайченко отметил, что на будующем портале каждый украинец сможет получить все административные услуги: от регистрации бизнеса или автомобиля к записи ребенка в детский сад и школу.

"И все это - без очередей, чиновников и взяток. Служить людям - так должна работать власть. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю", - подчеркнул он.

Теги: #валентин_наливайченко #наливайченко #справедливость
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